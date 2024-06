Nel giro di pochi giorni, è presto rientrata la polemica. Il sindaco di Pietradefusi, Nino Musto, lo aveva annunciato con fermezza quando il caso del cantiere della piazza fermo da settimane è stato sollevato da un cittadino, Angelo Iarrobino, medico a riposo. «Ferm» dice Musto ringraziando anche la comunità per la pazienza e la collaborazione.

«In fondo, più che una promessa fatta era di per sé una certezza che il cantiere sarebbe ripreso a pieno regime e che il fermo era solo di natura tecnico-burocratica. Mi fa sempre piacere ricevere pungoli e suggerimenti dalla cittadinanza. Sono uno stimolo democratico, e comunque una forma d'amore verso il proprio paese». L'amministrazione comunale ha assolto alla parola data all'indomani della polemica del cantiere fermo e dei residenti bloccati da giorni per via dei lavori stoppati. Infatti, a distanza di poche ore la vicenda è subito rientrata. Il sindaco Musto non si è mai sottratto a ogni forma di chiarimento a riguardo del fermo dovuto a ragioni di natura meramente tecnica.

«Dobbiamo ringraziare quanti stanno sopportando i disagi causati dal cantiere, ma non saremo mai indulgenti con chi mette in circolo frottole con uno spirito divisivo e distruttivo. Ben vengano invece le polemiche intelligenti e costruttive come quella recente del dottore Iarrobino che dimostra attaccamento sincero al paese senza secondi fini».

Intanto i mezzi meccanici hanno ricominciato a lavorare a pieno ritmo per completare a stretto giro i lavori di riqualificazione e miglioramento dell'area sottostante la centrale piazza Guglielmo Marconi. Si lavora nel pieno rispetto della tabella di marcia, del cronoprogramma, anche perché la location ospiterà questa estate eventi di piazza come l'atteso concerto.