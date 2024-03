Pietradefusi, ​opera del 1100 sarà donata a museo britannico

Un'opera medievale, che risalirebbe al 1100, sarà donata "senza fine di lucro" ad un museo britannico. A deciderlo è la Fondazione Tirelli, proprietaria di un'opera pittorica definita "trittico Tirel" che ha avviato le trattative per "trovare un accordo con le autorità museali britanniche" al fine di "collocare l'opera in un contesto di mostra permanente nell'area di Kirkwall, in Scozia".

Una donazione confermata in una nota dal legale della Fondazione, Alexandro Maria Tirelli, che segnala, e ringrazia, magnati sauditi ed americani che nelle scorse settimane avevano avanzato offerte un denaro per l'acquisizione dell'opera, attualmente custodita a Pietradefusi.

«Il dipinto narra la discesa di questo nucleo familiare di guerrieri dalle isole Orcadi verso la Normandia e la conversione al culto Cristiano. È certo che lo stesso nome Tirel non significasse altro che devoto a Tyr, uno degli dei della mitologia norrena e vichinga - conferma il legale della Fondazione - La narrazione affrescata dell'assassinio del sovrano inglese Guglielmo II suggerisce l'opportunità del ritorno del capolavoro verso la loro casa, le isole britanniche».