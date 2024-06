Positiva l'applicazione del primo ciclo di cure fitoterapiche, salvi 8 dei 19 storici pini dell'Università Enologica di Avellino già destinati ad essere abbattuti perché infestati dalla cocciniglia. Il tavolo tecnico-operativo chiesto dalla sezione locale di Legambiente alla Provincia e svolto a marzo per dare una seconda chance alle piante, dopo una prima diagnosi negativa degli agronomi dell'ente, contestata dall'associazione ambientalista, ha consentito questa prova d'appello.

E così, dopo oltre due anni, la vicenda sembra avviata a concludersi nel migliore dei modi. Le segnalazioni di Legambiente Avellino, che presto si erano tramutate in proteste a causa del mancato intervento dell'ente Provincia, hanno portato, quindi, a preservare 39 alberi sui 50 complessivi e all'inizio delle cure su tutti gli esemplari. «Fino allo scorso gennaio non ci speravamo più - ammette il vice presidente di Legambiente, Antonio Dello Iaco ma dopo una nuova segnalazione, l'ennesima, siamo stati convocati dalla Provincia. Abbiamo riaperto l'interlocuzione con l'ente di Palazzo Caracciolo, ripartendo da zero. Ciò anche grazie al nuovo funzionario del settore che subito si è messo a disposizione, comprendendo la grave situazione fitosanitaria di quell'area: 38 pini erano malati e 19 di questi, destinati al taglio, pericolosi perché instabili.

Quindi bisognava intervenire quanto prima, anche per evitare un'espansione ancora maggiore dell'insetto che avrebbe potuto colonizzare anche altre piante in città». Da qui, grazie all'interessamento del responsabile del settore per l'amministrazione di piazza Libertà, Emilio Papa, si è trovata la quadra.

«Dopo varie riunioni con la presenza del nostro agronomo di circolo continua il numero 2 dell'associazione ambientalista - abbiamo sbloccato l'impasse. Nelle scorse ore sono terminati i trattamenti endoterapici utili alla lotta obbligatoria contro la cocciniglia, l'insetto che aveva portato alla morte già di sei piante nell'area. Abbiamo superato le criticità che si erano presentate nel primo dialogo con la Provincia, risalente a oltre due anni fa. Siamo riusciti a sottoporre tutte le piante che erano soggette ad abbattimento (come prevedeva la perizia degli agronomi incaricati dalla Provincia) a prove tecniche di trazione. Su 11 di queste, 8 hanno dato risultati positivi e si potranno salvare dal taglio previsto». E aggiunge: «Siamo davvero molto soddisfatti. Dopo le cure, abbiamo scongiurato l'abbattimento di altri storici esemplari di pino domestico in città. I tagli per le piante che invece hanno dato esito negativo avverranno nelle prossime settimane mentre, in autunno, è prevista la potatura delle chiome, abbandonate a sé stesse da decenni».

Oltre al salvataggio delle piante monumentali, l'ente guidato da Rizieri Buonopane risparmierà migliaia di euro per i tagli e gli oneri di smaltimento. «In autunno ci organizzeremo per le nuove piantumazioni afferma Dello Iaco - che, come promesso dalla Provincia, avverranno per compensare la quantità di CO2 che adesso i grossi alberi tagliati non potranno più stoccare. Inoltre, grazie all'alto valore storico di questa zona, avvieremo le procedure per la monumentalizzazione ufficiale di tutti i pini. Dispiace solo per il tempo perso nel primo anno e mezzo di segnalazioni e incontri. Se si fosse intervenuti subito si sarebbero salvati sicuramente altri esemplari». Dunque, dopo aver salvato i 18 pini di piazza Kennedy che il Comune di Avellino voleva tagliare ormai circa tre anni fa, anche stavolta Legambiente ottiene un importante risultato. «Questa è la prova che il confronto e la collaborazione con gli enti pubblici conclude il vice presidente di Legambiente Avellino - porta sempre a raggiungere i giusti obiettivi per la comunità».