Domenica 31 Marzo 2019, 14:00

Un po' sulla scia di Controvento nel campo progressista, nasce una nuova associazione anche per provare a riunire il centrodestra ad Avellino.Il promotore è Francesco Pionati, ex vice direttore del Tg1 e figura di spicco nel panorama locale. Nella prossima settimana, infatti, riunirà i riferimenti locali dei partiti della coalizione e proverà ad allargare il perimetro attuale, coinvolgendo nel dibattito vari professionisti, esponenti della società civile e «le migliori energie del capoluogo». Il neonato movimento, di cui ancora non è stato rivelato il nome, dovrebbe chiamarsi Alleanza per i territori.