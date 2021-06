Avellino, giù calcinacci dai balconi: paura in corso Umberto I

Paura in corso Umberto I nel centro storico di Avellino. Dai balconi di un palazzo sono piovuti giù calcinacci. Solo per una serie di circostanze fortuite nessun passante è rimasto ferito. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza l'area, dove insistono diverse attività commerciali. La zona è molto frequentata proprio per la presenza di negozi e ristoranti. I caschi rossi hanno provveduto a rimuovere tutte le parti pericolanti e a transennare l'area per scongiurare altri pericoli.