Strutture sportive chiuse e da riqualificare, casse comunali troppo in affanno per far fronte alle spese necessarie a gestirle. Ad Avellino non si nuota più nella piscina comunale di via De Gasperi dal 2020. L'impianto natatorio, stando agli ultimi indirizzi dell'ex giunta, sarà dato in affidamento a privati, così come accadrà per i campi sportivi di Borgo Ferrovia e di via Marotta a Valle.

Per quanto tempo e per quale ammontare sarà stabilito solo dopo l'approvazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica. Sulla questione, e più in generale sulle politiche sportive, si confrontano i sette candidati alla carica di sindaco. L'ex vicesindaca, Laura Nargi, rivendica il lavoro svolto: «Sulla piscina abbiamo estromesso il vecchio gestore raggiunto da interdittiva antimafia e pagato il debito che aveva contratto con il credito sportivo. Poi abbiamo avviato l'iter per una nuova gestione, adottando la medesima procedura per i campetti di Valle e lo Stadio di Borgo Ferrovia. Seguiranno bandi a procedura aperta. Insomma, c'è già la soluzione. Più sport vuol dire maggiore qualità della vita. Realizzeremo anche un nuovo regolamento per la gestione di tutte le strutture in capo all'ente e promuoveremo una maggiore partecipazione con le palestre di quartiere».

Antonio Gengaro del centrosinistra definisce la riapertura della piscina come «un impegno categorico, essendo l'unico impianto natatorio attrezzato per accogliere i diversamente abili. Sarà uno dei poli della Cittadella dello sport costituita anche dal Palasport e dallo Stadio, che va ricostruito come impianto sportivo e non come centro commerciale. Quest'area sarà il perno di un sistema di impianti che, attraverso il complesso del Campo Coni dove sarà ristrutturata la tendostruttura, si estenderà ai parchi pubblici attrezzati e ai campi di quartiere: ogni luogo della città dovrà essere messo in condizioni di praticare lo sport. Con il Coni, le associazioni e gli enti sportivi si definirà un patto che nei rispettivi ruoli conduca a questo obiettivo».

Per Rino Genovese, a capo del Patto civico per Avellino: «La piscina comunale chiusa è un vero scandalo. Dovremo immediatamente predisporne il bando per l'affidamento, costruendo le condizioni della Città dello sport con il triangolo Piscina/Palazzetto/Stadio. La grande occasione di Napoli capitale europea della cultura 2026 ci permetterà di accedere a fondi specifici per la riqualificazione degli impianti, soprattutto nelle periferie. Lo sport è parte integrante delle nostre politiche giovanili, ma saremo anche attenti alle esigenze dei meno giovani. Avvieremo dei progetti con le scuole per diffondere la cultura dello sport che ha un valore sociale ed educativo enorme».

Di scandalo parla anche il candidato di Fdi, Modestino Iandoli: «La piscina comunale marcisce, credo nella necessità di investire seriamente su quella parte di città per immaginare una vera cittadella dello sport, senza cedere alla tentazione di assecondare gli interessi di pochi penso allo stadio ma con la determinazione a ridefinire la vocazione e le funzioni di quel pezzo di capoluogo. Nessuna preclusione rispetto ai privati ma deve prevalere l'interesse pubblico, senza speculazioni e opacità».

Vittorio Boccieri, candidato di Paf, evidenzia il danno economico che la chiusura delle strutture determina: «Gli impianti, realizzati con grandi progetti e sacrifici dei contribuenti, se abbandonati oltre al debito e al danno tolgono opportunità ai giovani. Avellino deve ritornare ad essere una eccellenza nel settore. Gli strumenti e le menti per far funzionare bene le strutture sportive ci sono e con la partecipazione attiva del cittadino ed in piena trasparenza avremo come priorità proprio la riattivazione di tutte le strutture sportive in disuso».

Aldo D'Andrea di Unità popolare, guarda alla funzione sociale dello sport: «Spazi di partecipazione per attività sportive, siano campetti per calcio, tennis, o altre discipline, devono essere presenti un po' dovunque, perché è il modo migliore per tenere giovani e ragazzi lontani da vizi autolesionisti. La piscina comunale va riaperta, assolutamente».

Per Gennaro Romei dell'Udc: «La piscina va riattivata mediante un bando di gara trasparente e con parametri ben delineati, prevedendo agevolazioni per le fasce deboli. La gestione delle strutture sportive dovrà essere improntata a salvaguardia delle società ed associazioni che si occupano di sport agonistico. Lo Stadio va ricostruito, ma senza che diventi un'appendice per un mega centro commerciale».