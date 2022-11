Prima, il via libera alla transazione col Credito Sportivo. Un attimo dopo, l'azione risarcitoria contro la Polisportiva Avellino. La guerra amministrativa della Piscina si riapre.

Il Comune di Avellino non si limiterà a pagare al posto del gruppo Cesaro il debito che il privato aveva assunto per la realizzazione del centro sportivo di via De Gasperi. Ma gli chiederà indietro i soldi. Questa mattina, in commissione Contenzioso, verrà definita la pratica, pronta per l'ultima approvazione nel consiglio comunale di dopodomani. «Da una parte - spiega il presidente, Mario Spiniello - approviamo un debito fuori bilanci da 2,9 milioni di euro per saldare il debito; dall'altra, sentito il dirigente alle Finanze, Gianluigi Marotta, proporremo l'azione risarcitoria per tutelare il Comune». Dunque, non finisce qui. Il Comune è costretto a sobbarcarsi il debito, in quanto obbligato in solido per aver garantito per il privato poi estromesso dalla Piscina. Ma un attimo dopo partirà la sua strategia per averli indietro. Ciò vuol dire che, con estrema probabilità, si aprirà un nuovo giudizio civile presso il Tribunale, che potrebbe durare ancora anni. Anche perché, anche la Polisportiva ritiene di dover essere indennizzata dal Comune per non aver potuto realizzare i guadagni stimati con il project financing.

Nella migliore delle ipotesi, si potrebbe raggiungere un accordo. Unica soluzione che darebbe mano libera al Comune per immaginare una nuova gestione per la struttura di via De Gasperi. Ma si dovrà procedere, inevitabilmente, un passo per volta. «Approvando questo debito fuori bilancio - ricorda Spiniello - consentiamo al Comune di Avellino di risparmiare più di 500.000 euro rispetto a ciò che il Credito Sportivo, con decreto ingiuntivo, ci aveva richiesto. Inoltre, poniamo fine all'incresciosa vicenda e abbattiamo notevolmente la massa passiva del Comune. Dunque, riducendola e incamminandoci seriamente verso il definitivo risanamento dei conti comunali». Ma non sono soldi che Palazzo di Città conta di perdere. «Evidentemente - preannuncia Spiniello - faremo in modo che il Comune sia risarcito, tutelandolo in tutte le sedi». Sarà l'epilogo di una telenovela cominciata ufficialmente nel 2018, quando la Prefettura di Napoli emetteva un'interdittiva antimafia verso il Gruppo Cesaro, a seguito della quale il commissario Priolo, nel 2019, stralciava la convenzione in atto col Comune. Sotto l'amministrazione Festa, nel 2020, Piazza del Popolo sfrattava il gestore privato. Che però, nei mesi successivi, si affrancava dall'interdittiva. Nel mezzo, i legali del privato avevano conteggiato un indennizzo da 5 milioni di euro che, da 2 anni, aleggia come uno spettro sul futuro di via De Gasperi. E infatti la Piscina è chiusa dal marzo del 2020. Mille giorni di nulla, con gli impianti all'interno logorati dal mancato utilizzo e l'assoluta necessità di rimetterli a nuovo quando finalmente verrà pubblicato un nuovo bando di gestione.

Intanto, anche l'esterno si presenta a tratti spettrale. Le erbacce invadono il piazzale, dietro al grande cancello chiuso e la scalinata di accesso è ormai annerita dalle infiltrazioni e dalla sporcizia. Anche sulla facciata fanno capolino i primi e chiari segni del tempo. Infiltrazioni negli angoli, qualche calcinaccio staccatosi a segnalare l'opportunità di un restyling anche estetico. Ci vorranno centinaia di migliaia di euro, se non proprio milioni. Un investimento sempre più proibitivo. Non a caso, l'ultimo bando - pubblicato nel lontano 2019 - è andato deserto a fine 2020. Mentre del nuovo project annunciato ad inizio 2022 in Consiglio comunale, nemmeno l'ombra.