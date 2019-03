CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Marzo 2019, 12:00

È la pista passionale quella che diventa preponderante nell'indagine che si sta svolgendo sul rogo delle due auto nel parcheggio della Provincia. La procura ha aperto un fascicolo dopo l'incendio delle due vetture.Le macchine poco più che utilitarie, una Fiesta e una Dacia, sono state date alle fiamme da uno sconosciuto (il cui identikit ormai è stato definito). Il rigo in pieno giorno, mentre a pochi passi si stava svolgendo una manifestazione per la celebrazione del corpo dei Vigili del fuoco. Le telecamere hanno ripreso la fuga dell'uomo che prima si è diretto verso la piazza, poi rendendosi conto che così finiva tra le braccia dei vigili del fuoco e delle forze di polizia che erano schierate per la manifestazione, ha fatto un improvviso dietrofront.