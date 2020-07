Sforamenti dell polveri sottili: quattro mesi di reclusione per l'ex sindaco di Avellino, Paolo Foti. Prosciolto dalle accuse, invece, per intervenuta prescrizione, l'altro ex primo cittadino, Giuseppe Galasso. Il tribunale di Avellino, in composizione collegiale, presieduto dal giudice Sonia Matarazzo, a latere Pierpaolo Calabrese e Michela Eligiato ha condannato Paolo, per la vicenda dell'inquinamento a piazza Kennedy. Il tribunale di Avellino ha accolto dunque la richiesta avanzata, al termine della requisitoria, dal sostituto procuratore Roberto Patscot, il quale aveva invocato 4 mesi di reclusione per entrambi gli amministratori finiti alla sbarra per gli sforamenti di polveri sottili registrati in città.

I due ex sindaci erano accusati di omissione in atti d'ufficio. Ad avviso della Procura di Avellino, Galasso e Foti, in qualità di primi cittadini del capoluogo, non avrebbero provveduto, tra il 2009 e il 2014, ad adottare misure adeguate al contrasto degli sforamenti di Pm10 a tutela della salute pubblica, pur essendo stati sollecitati a più riprese da dirigenti comunali e cittadini. I difensori dei due ex sindaci, Nello Pizza e Benedetto De Maio, nelle articolate arringhe difensive, avevano chiesto l'assoluzione per i loro assistiti in quanto «il blocco del traffico non era l'unico atto da compiere per abbassare il livello di Pm 10, non vi era alcun obbligo nell'adottare questo provvedimento che peraltro si è dimostrato strumento inefficace». Nel corso del dibattimento è stato ascoltato in aula anche il consulente di parte, Maurizio Galasso, il quale - con un clamoroso colpo di scena sostenne in aula che i dati sull'inquinamento in città registrati dalle due uniche centraline attive erano «fallaci in quanto le stesse erano state posizionate ad una distanza inferiore a quella prevista per legge, ovvero 25 metri dalle strade trafficate o dalle fonti di inquinamento». A presentare denuncia presso la procura della Repubblica la promotrice del comitato Cittadini di Piazza Kennedy, Raffaela Manzo, che insieme a Legambiente, costituitisi parte civile, sono stato rappresentati dall'avvocato Giuseppe Liccardo. Quest'ultimo all'esito della condanna per uno degli ex sindaci di Avellino ha dichiarato: «La sentenza del Tribunale di Avellino dà finalmente ragione a Legambiente in generale e dal comitato dei cittadini di piazza Kennedy, che hanno portato avanti la battaglia per la tutela ambientale del capoluogo irpino. Un merito particolare va alla presidente del comitato Raffaella Manzo, la quale, da semplice cittadina, ha sempre cercato di sensibilizzare le amministrazioni comunali affinché adottassero misure adeguate per il contenimento di tale fenomeno, notevolmente pericoloso per la salute pubblica ha continuato l'avvocato Liccardo . Purtroppo non essendo ascoltata è stata costretta a rivolgersi alla procura di Avellino, che ha avviato subito e con grande impegno le opportune indagini ed il conseguente processo a carico degli ex sindaci Foti e Galasso, ottenendo la meritata conferma all'impianto accusatorio da parte dei giudici del tribunale di Avellino. Mi auguro che questa sentenza costituisca un monito per chi governa la collettività, affinché si adoperi con ogni mezzo per tutelare la salute dei cittadini». I due ex sindaci sono finiti a processo in quanto, ad avviso della pubblica accusa Giuseppe Galasso e Paolo Foti, non avrebbero provveduto ad adottare misure adeguate per contrastare, durante i loro mandati, le emissioni di pm10 e i conseguenti sforamenti registrati dalla centralina in Piazza Kennedy, al fine di tutelare la salute pubblica. Gli sforamenti contestati, sono stati segnalati dai dirigenti comunali più volte fra il 2009 e il 2013, dopo le registrazioni raccolte dalle centraline ambientali di via Colombo e via Scandone. Intanto l'avvocato dell'ex sindaco Paolo Foti, Nello Pizza, preannuncia che non appena saranno depositate le motivazioni, tra 90 giorni, provvederà ad impugnare la sentenza di condanna dinanzi alla Corte di Appello.

