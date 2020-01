Chiusura della pizzeria Pomodoro e di It's Ok, a breve sarà fissata una nuova udienza dinanzi al Tar di Salerno per chiedere l'annullamento del provvedimento amministrativo (disposto dal prefetto di Avellino Spena ed eseguito dell'amministrazione comunale di Avellino che ha sospseso al licenza).

I legali dei titolari delle due attività chiuse dal 28 novembre scorso su disposizione della prefettura di Avellino, Alberico Villani e Carmine Danna, hanno già depositato i ricorsi avverso le revoche delle Scia da parte dei vigili urbani del comando provinciale di Avellino. Decisione maturata dopo una serie di episodi inquietanti registrati in città a fine settembre tra cui l'esplosione di un ordigno nell'auto intestata all'Airam srl ed in uso a Sergio Galluccio (gravato da numerosi pregiudizi di polizia).

L'esplosione dell'ordigno avvenne il 21 settembre scorso in via Barra dinanzi alla sua abitazione. Il bersaglio dell'atto intimidatorio, dagli accertamenti effettuati dagli uomini del nucleo investigativo coordinati dal capitano Quintino Russo, è considerato dagli inquirenti il gestore di fatto dell'attività ricettiva di via Due Principati. E quindi la necessità di chiudere l'attività, per il concreto rischio di pericoli per la pubblica sicurezza connessi all'attività di ristorazione, di cui Galluccio è gestore di fatto.

Inoltre nel corso degli accertamenti effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Avellino è emerso che Sergio Galluccio non risultava essere né il titolare, né l'amministratore della società Airam, bensì sua figlia Gaetana e sua moglie Maria Stingo. Inoltre da ulteriori approfondimenti investigativi è risultato che l'altra figlia, Mafalda sarebbe legata sentimentalmente con uno degli indagati nell'inchiesta Clan Partenio 2.0 e sottoposto a misura cautelare in carcere, con le accuse di usura, estorsione e associazione a delinquere.

A destare preoccupazione negli inquirenti anche i rapporti confidenziali e amicali di Sergio Galluccio con Damiano Genovese (figlio di Amedeo condannato all'ergastolo per degli omicidi avvenuti in Irpinia negli anni '90) vittima anch'egli di un'azione intimidatoria. Contro le sue auto e quelle di suo zio Antonio (indagato a piede libero nell'inchiesta clan Partenio 2.0) furono esplosi come accertato dagli inquirenti - ben quaranta colpi di Kalashnikov sempre a fine settembre.

Damiano Genovese successivamente fu tratto in arresto (domiciliari per detenzione illegale di armi e ricettazione, accuse per le quali è stato rinviato a giudizio dal tribunale partenopeo) al termine della perquisizione effettuata dai militari dell'Arma nella sua abitazione. I militari dell'Arma ricevettero una segnalazione anonima della presenza di bossoli e auto danneggiate da colpi d'arma da fuoco in contrada Sant'Eustachio.

Lo stesso Damiano Genovese risulta poi indagato a piede libero, con le accuse di associazione a delinquere di stampo camorristico, turbata libertà degli incanti, estorsione e scambio elettorale-politico mafioso, nell'inchiesta Clan Partenio 2.0 nel filone delle aste giudiziarie truccate.

INCARICO

Intanto ieri mattina è stato conferito l'incarico al consulente del pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Henry John Woodcock per analizzare i telefonini sequestrati ai coniugi di Montoro, Mario Gisolfi e Giuseppina Gaeta (indagati a piede libero accusati a vario di titolo di turbata libertà degli incanti, estorsione, associazione a delinquere difesi dall'avvocato Giovanna Perna) dopo quello effettuato per analizzare i cellulari dei tre custodi giudiziali, Alfredo Cavallo, Leonardo Tammaro e Luciana Zeccardo finite nel mirino degli inquirenti (accusati di associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta). Ad estrapolare le copie forensi del loro contenuto il consulente Salvatore Carusio, nominato dal pubblico ministero Henry John Woodcock della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Tra 45 giorni sarà pronta la relazione sul contenuto degli smartphone sequestrati.

Si cercano contatti, messaggi ed email che possano ricondurre gli inquirenti direttamente al filone delle aste giudiziarie truccate che nel frattempo erano diventate un affare particolarmente rilevante per il gruppo criminale.

