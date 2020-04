I caschi rossi irpini in aiuto delle persone che vivono situazioni di disagio economico. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ed il personale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo sezione di Avellino, grazie al generoso contributo di alcune ditte che operano in Irpinia, hanno donato generi alimentari alle persone bisognose della provincia di Avellino. Le derrate sono state consegnate alla Casa della Fraternità Monsignor Antonio Forte attraverso il vice direttore della Caritas Diocesana don Vitaliano Della Sala. © RIPRODUZIONE RISERVATA