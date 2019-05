Giovedì 16 Maggio 2019, 21:32

Un poster per celebrare la promozione dell'Avellino in serie C. Domenica 19 maggio, in tutta la provincia di Avellino, sarà in edicola con il Mattino il poster della squadra che ha vinto lo spaereggio promozione contro il Lanusei. Un omaggio del Mattino per tutti i tifosi biancoverdi per celebrare una straordinaria cavalcata. Lupi, C... siamo!