Finisce nei guai un 35enne del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, accusato di «resistenza a pubblico ufficiale». I fatti si sono svolti a Quindici, dove l'uomo non si è fermato all'alt imposto da una pattuglia dei carabinieri in servizio, dandosi poi alla fuga. I militari dell'arma, riconosciuto l'automobilista ed annotati i dati dell'autovettura, hanno evitato l'inseguimento per non mettere a repentaglio la sua incolumità e quella degli altri. Dopo qualche ora, l'auto è stata rintracciata e l'uomo denunciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA