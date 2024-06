Al tavolo interistituzionale sulla vertenza Asidep arriva il deciso aut aut del neo prefetto di Avellino, Rossana Riflesso. Ieri mattina la rappresentante del Governo in Irpinia si è calata immediatamente nella sua funzione di concertazione e alla prima questione sindacale affrontata dal suo insediamento ha mostrato tutta la sua determinazione. Di fronte agli ormai statici contrasti tra le parti in causa che da tempo non permettono al dialogo di fare passi in avanti, il prefetto, infatti, ha ricordato a tutti che ad una mediazione bisogna smussare gli spigoli e arrivare con delle proposte e non con delle lamentele.

Dunque, l'invito a tutti ad uno sforzo in chiave risolutiva della vicenda che si protrae da circa due anni ma, in caso non si arrivi ad una conclusione, la Prefettura saprà come procedere. Questo, in sintesi, il senso del discorso del prefetto Riflesso che ha chiesto esplicitamente soluzioni celeri e un piano per mettere la parola fine sulla vertenza. Rinviando, dopo due ore di confronto, tutti gli intervenuti prima ad un passaggio tecnico-operativo in Regione e poi, entro 10 giorni, a tornare a Palazzo di Governo per tirare le somme.

Al tavolo il presidente dell'Asi, Consorzio che ha la totale proprietà della partecipata della depurazione industriale, Pasquale Pisano, il liquidatore unico di Asidep, Giuseppe Dino Covino, il direttore di Confindustria Avellino, Crescenzo Ventre, e i sindacati di categoria. Oltre all'assessore regionale al Lavoro e alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, che nei mesi scorsi è stato chiamato più volte in causa dai sindacati di categoria, dopo che il 15 novembre scorso partecipando ad un precedente confronto allargato in Prefettura aveva assicurato il massimo impegno per la soluzione della vertenza. Promessa ribadita anche ieri.

«Sono qui per capire come la Regione può dare una mano afferma - soprattutto perché i dipendenti devono prendere lo stipendio. Come ente abbiamo già deliberato 5 milioni di euro per l'ammodernamento degli impianti, in modo che siano più produttivi. Siamo anche disposti a sostenere un piano di riqualificazione professionale dei dipendenti, anche se lavorano da oltre 30 anni in questo campo e potrebbero insegnare ad altri». E aggiunge: «La Regione accompagnerà l'Asi nel percorso, avviando le procedure per la cassa integrazione d'intesa con il Ministero. Ma la cosa più importante è la garanzia dei livelli occupazionali. Da quanto emerge, invece, dovrebbe esserci una riduzione di personale. Con i vertici del Consorzio stileremo un programma operativo».

Nel corso dell'appuntamento è emerso come la Prefettura sia costantemente informata sui risvolti ambientali dello sciopero delle maestranze che va avanti dal 2 maggio. Mentre lo stesso Pisano ha assunto l'impegno di «pagare una mensilità prima del prossimo briefing a Palazzo di Governo». «Andiamo in Regione dice - con l'auspicio di trovare un'intesa che contempli le esigenze di tutti e in particolar modo dei lavoratori che vivono questa condizione di difficoltà e disagio. Proviamo ad alleggerire il carico saldando uno stipendio in questi giorni. Per l'intesa il punto di partenza è la bozza già presentata».

Prossima tappa il tavolo con la Regione convocato per l'11 giugno negli uffici della Direzione Generale, Isola A06 - Centro direzionale. «Siamo fiduciosi spiega Altieri che la Regione martedì prossimo offra un contributo per evitare i licenziamenti e fare l'accordo. Servono garanzie per il futuro lavoratori e interventi di riqualificazione degli impianti rapidi. Le opere dovrebbero concludersi in tempo con la fine della cassa integrazione che chiederemo per sei mesi rinnovabile per altri sei. In modo da dare al nuovo gestore che si aggiudicherà il bando del project financing gli strumenti per assorbire tutti».