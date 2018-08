CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Agosto 2018, 10:15

La Prefettura irrompe d'imperio sul Bilancio consuntivo 2017. Il Palazzo di Governo commissaria sul tema la giunta comunale di Vincenzo Ciampi e nomina il tecnico Mario Tommassini.Tempo scaduto per l'assessore alle Finanze, Gianluca Forgione, il dirigente di seconda fascia del Ministero dell'Interno scelto dal prefetto, Maria Tirone, avrà il compito di redigere lo schema di Bilancio consuntivo 2017 entro 30 giorni dal suo insediamento, che avverrà ad horas. Un nuovo tsunami si abbatte dunque sull'esile amministrazione pentastellata, e sa di bocciatura per l'intero esecutivo. Fermo restando che il Consuntivo 2017 andava approvato in Consiglio comunale entro il 30 aprile scorso, mentre l'atto proposto dall'allora assessore alle Finanze, Maria Elena Iaverone, era stato approvato soltanto in giunta e poi bocciato pesantemente dai revisori, la nuova amministrazione ci aveva messo l'impegno e la faccia. Emendare e riscrivere il documento era l'obiettivo che si erano posti il sindaco Ciampi e l'assessore Forgione. Per questo, avevano anche annullato in giunta lo schema di consuntivo approvato dall'amministrazione Foti. Ma non è bastato. Anzi.