Due truffatori napoletani inseguiti e bloccati dalla Polizia ad Avellino. Si tratta di due uomini di 33 e 37 anni di Secondigliano che devono rispondere di truffa, estorsione e possesso di botti illegali. Sono stati fermati a bordo di una Audi nei pressi del casello Avellino Ovest dell’autostrada dopo un inseguimento. Poco prima avevano messo a segno alcune truffe presso attività commerciali del capoluogo irpino utilizzando il tranello del déjà-vu. I due dopo aver preso della merce, hanno mostrato una banconota da cento euro ai negozianti ponendola sulla cassa per poi ritirarla rapidamente con la scusa di aver dimenticato il telefono in auto. Al ritorno nel negozio sono riusciti a convincere i commercianti ad aver già pagato e di attendere il resto. Una delle vittime non è cascata nel tranello e ha lanciato l’allarme. A bordo dell'Audi gli agenti della Questura di Avellino ha anche trovato botti illegali. © RIPRODUZIONE RISERVATA