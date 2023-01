Avellino, preso mentre tenta di rubare camion: arrestato 67enne

Preso mentre tentava di rubare un camion nei pressi di un’attività commerciale di Avellino. E’ stato arrestato in flagrante dai Carabinieri del Comando Provinciale irpino un 67enne, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso in via Francesco Tedesco.

Tutto è iniziato con la segnalazione al 112 di un uomo in atteggiamento sospetto nei pressi di un’attività commerciale: ricevuta la notizia, è piombata sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, che ha intercettato e bloccato l’uomo.

Il 67enne è stato sorpreso ad armeggiare su un camion parcheggiato nel deposito di un’attività commerciale. Gli elementi raccolti hanno consentito ai Carabinieri di delineare un preciso quadro indiziario che, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, ha portato all’arresto dell’uomo. Sottoposto a sequestro un attrezzo atto allo scasso, rinvenuto a seguito della perquisizione personale.