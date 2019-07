CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Luglio 2019, 13:00

L'ingegnere Angelo Antonio D'Agostino ha smesso di riflettere e si è deciso a sferrare l'attacco. Da ieri mattina il suo proposito di acquistare l'Avellino dalle mani di Gianandrea De Cesare si è trasformato in interesse concreto ed ufficiale. A premere il tasto invio sulla tastiera del computer da dove è partita la manifestazione d'interesse indirizzata al custode giudiziario, Francesco Baldassare, e ai commissari, coordinati dal professore Nicola Rascio, è stato l'avvocato Teodoro Reppucci. Il legale avellinese, che in passato ha seguito pure gli interessi calcistici di Oreste Vigorito e Michele Gubitosa, si è per adesso limitato a chiedere delle informazioni sullo stato patrimoniale del club e la pianificazione finanziaria in vista del prossimo campionato.