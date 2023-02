Al collasso. Il pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino non regge più la pressione dei codici in ingresso. Dunque, per tentare di alleggerire il carico di lavoro, la direzione medica di presidio, in accordo con la direzione strategica, ha disposto il blocco degli interventi chirurgici in elezione (è sempre garantita l'emergenza) in Ortopedia con conseguente blocco dei ricoveri programmati dalla stessa unità operativa.

Una decisione dettata dall'alto numero di traumatizzati che arrivano ogni giorno in pronto soccorso (sia dalla provincia di Avellino sia dal resto della regione, dal Napoletano e dal Salernitano in particolare) e che rendono ancora più complicata la gestione sia dell'urgenza sia del reparto di Ortopedia diretto da Antonio Medici. Un'analoga disposizione era stata assunta l'anno scorso (in quell'occasione fu estesa a tutte le operazioni in calendario) con risultati non proprio soddisfacenti e con la struttura di Contrada Amoretta sempre sull'orlo del precipizio.

Atavica, e pure confermata in più occasioni dalla direzione strategica, è la carenza di personale sia medico sia infermieristico. In questo momento, il reparto di Emergenza, diretto da Antonino Maffei, a fronte di un minimo previsto di 24 medici ne conta appena 12 sono e avrebbe anche bisogno di un'altra decina di infermieri e di altrettanti operatori sanitari.

Clamorosa, il mese scorso (per la precisione il 25 gennaio), la dura presa di posizione dei camici bianchi: 10 dei 12 in servizio hanno, infatti, diffidato il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Moscati, Renato Pizzuti, minacciando l'avvio (in assenza di risposte concrete) di una battaglia legale per ripristinare «condizioni di legalità». Un gesto estremo, certamente. Ma determinato dalla mancata risoluzione a una serie di problematiche più volte sollevate. Con una diffida curata dagli avvocati Vincenzo De Falco e Francesco Arrotta (entrambi del foro di Nola), i medici del pronto soccorso chiedono al manager Pizzuti una svolta gestionale, ma anche il rispetto di un contratto collettivo nazionale, che sarebbe stato più volte violato: «L'intento è quello di porre in essere una serie di misure organizzative in grado di risollevare le sorti di un reparto allo stremo», spiega uno dei due legali, Vincenzo De Falco. «Ci sono una serie di disfunzioni con condizioni di illegittimità in relazione al modo in cui i medici sono costretti lavorare». In particolare, «il numero di medici in organico non è adeguato alla gestione delle situazioni di emergenza-urgenza. Questa condizione, associata alla riduzione del numero di posti letto nei reparti di degenza ordinaria, sta avendo inevitabili ripercussioni sulla qualità dell'assistenza ai pazienti, che spesso stazionano impropriamente diversi giorni prima di riuscire ad essere allocati nei reparti di destinazione».

La direzione sanitaria si legge nella diffida - «non ha posto in essere strategie efficaci per la risoluzione dei problemi. E gli atti adottati (ripetuti bandi di concorsi che restano vacanti, personale mutuato da altri reparti non adeguato a far fronte alle emergenze o spesso non equipollente all'incarico di medico di pronto soccorso) non hanno in alcun modo risolto le problematiche, aumentando di conseguenza il rischio di insoddisfazione dell'utenza e il burn-out degli operatori».

Fino a prima della notifica della diffida non c'era stato, dunque, alcun riscontro rispetto a queste istanze (l'ultima nota sottoscritta dai medici era stata protocollata il 17 novembre dell'anno scorso): «Nessuna risposta, nonostante tutte le disfunzioni siano state anche ripetutamente segnalate dal direttore della Medicina d'urgenza e pronto soccorso, Antonino Maffei, senza sortire nessun effetto». A mali estremi, quindi, estremi rimedi con la richiesta di adottare «tutti i provvedimenti per il ripristino della legalità e per la risoluzione di tutte le problematiche». Entro 30 giorni dalla diffida. Ovvero entro sabato prossimo.