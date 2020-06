Alle parole non seguono ancora i fatti. Ritardi nell'avvio dei lavori per migliorare lo stato dei luoghi del pronto soccorso della città ospedaliera.

Annunciati dal direttore generale Renato Pizzuti per lunedì scorso, gli interventi di ristrutturazione, considerati urgenti, non sono ancora partiti. Intanto, ieri un'altra giornata di passione per il personale sanitario alle prese da un mese a questa parte con il congestionamento della struttura. Il ritorno alla normalità, dopo l'emergenza per il nuovo Coronavirus, è coinciso nel reparto diretto da Antonino Maffei con il ritorno di un iperafflusso di utenti che arrivano a Contrada Amoretta da tutta la provincia ma anche da altre parti della Campania.

E se prima del Covid-19 era difficile gestire i codici in ingresso per gli atavici problemi legati alla carenza di personale, oggi c'è pure un problema di spazi che si sono ridotti con la suddivisione del pronto soccorso in area Covid e area no-Covid. I disagi si registrano proprio in quest'ultima area, dove i pazienti sono costretti ad aspettare per ore, a volte intere giornate, l'esito degli esami o l'eventuale trasferimento in reparto: qui, in un locale angusto, spesso non è rispettata la distanza minima di sicurezza né ci sono tende divisorie a tutela della privacy (ma necessarie pure a scongiurare qualsiasi forma di contagio).

Proprio su questi punti, la direzione strategica aveva promesso di intervenire in modo celere annunciando per l'inizio di questa settimana una serie di interventi di ristrutturazione. A richiedere l'intervento era stato il sindacato degli infermieri, Nursind, che a fine maggio aveva anche dichiarato lo stato di agitazione del personale (al quale hanno aderito 21 dei 35 infermieri in servizio al pronto soccorso) poi ritirato dopo la conciliazione in prefettura.

Il segretario provinciale Romina Iannuzzi venerdì scorso ha incontrato il diggì Pizzuti per discutere, appunto, dell'affollamento del reparto di Emergenza. Accogliendo alcune delle richieste del sindacato (un documento di 11 punti) Pizzuti aveva quindi assicurato l'adeguamento strutturale degli spazi per migliorare lo stato dei luoghi e consentire al personale di operare in sicurezza, fissando la partenza dei lavori per lunedì 15. «Seguendo le linea guida ministeriali spiega Iannuzzi ci sarà un intervento di ristrutturazione teso ad aumentare gli spazi di lavoro che a seguito della divisione in area Covid e area no-Covid s'erano ridotti di molto».

Nel dettaglio i lavori riguardano diversi aspetti strutturali dei locali dell'emergenza a contrada Amoretta: «Nel Pronto soccorso ortopedico sarà abbattuta una parte in cartongesso recuperando posti letto e portando il totale a 12. Altri interventi riguarderanno le sale mediche dove attualmente è difficile assicurare perfino la distanza di sicurezza: saranno installate delle tende antibatteriologiche per evitare la trasmissione di virus tra i pazienti in attesa». Inoltre, «ci sarà una revisione del piano di gestione del sovraffollamento per evitare che si verifichino situazioni di congestionamento come purtroppo sta avvenendo troppo spesso in questo ultimo periodo». Anche l'organico sarà potenziato: «Saranno assunti operatori sociosanitari, per i quali attualmente si registrano carenze». Dalle parole si dovrà passare ai fatti: «Vigileremo», conclude Iannuzzi. Al momento, però, nulla si è mosso.

Contemporaneamente, la situazione non è certo migliore nell'altro presidio ospedaliero afferente all'Azienda Moscati, ossia il Landolfi di Solofra. Lì, come annunciato dallo stesso management, i lavori di messa in sicurezza dell'ospedale sono pronti a partire, ma questo porta a far restare chiuso il Pronto Soccorso dell'ospedale conciario.

A rendere più incandescente il clima, la protesta dei paramedici per il rinnovo del contratto e la stabilizzazione dei precari. L'altro giorno c'è stato un flash-mob, molto partecipato, in Piazza Libertà promosso autonomamente dagli infermieri senza la presenza di alcuna sigla sindacale. Ieri, invece, la Cisl Funzione pubblica Irpinia-Sannio, con il segretario generale Antonio Santacroce, ha portato le ragioni della protesta a Napoli, ribadendo la necessità di procedere a nuove assunzioni muovendo proprio dalla stabilizzazione dei contratti atipici (cooperative e precari di ogni genere).

