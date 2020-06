Spacciatore di cocaina ammanettato dalla polizia dopo un inseguimento. Un pluripregiudicato di Varese, ma residente ad Avellino, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura nel capoluogo irpino. Catturato un 47enne di Varese, pluripregiudicato, residente in Avellino, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato bloccato dopo un breve inseguimento nella periferia avellinese. Ha tentato di disfarsi della droga lanciandola dal finestrino dell’auto. Bloccato dopo poco dai poliziotti è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina, suddivisa in singole confezioni, per un totale di 56 bustine, nonché di circa 2000 euro in contanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA