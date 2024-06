Vola giù da un muro da un'altezza di sette metri, è morta così una donna brasiliana di appena 35 anni residente a Quadrelle. La donna è stata ritrovata priva di vita da un cittadino nella serata dell'altro ieri, intorno alle 21, in via Auricchio alla località Fusaro di .

Da un primo accertamento, le lesioni appaiono compatibili con una caduta accidentale. Forse un malore alla base del dramma. In ogni caso, la salma è stata sequestrata in attesa che venga disposta l'eventuale autopsia. La 35enne, una cuoca brasiliana in servizio in un ristorante del Mandamento, è stata rinvenuta riversa a terra, in una pozza di sangue e priva di sensi da un passante che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e i soccorsi. La donna è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Nola. Qui, dopo poco è deceduta. Troppo gravi le ferite riportate. Avrebbe battuto con violenza la testa. E questo potrebbe aver determinato il decesso.

Da un primo esame esterno del corpo, non sono stati riscontrati segni di violenza, di una possibile colluttazione. Avanza l'ipotesi di un malore che poi ha provocato la caduta. La 35enne si sarebbe sentita male in quel punto, finendo giù dal muro alto sette metri. Resta in piedi comunque la pista del suicidio, anche se in questa fase appare meno probabile. La vittima non aveva mai dato segnali che possano far propendere in tal senso. Da tempo era in Irpinia e lavorava come cuoca in un ristorante del Mandamento. Perde quota l'ipotesi dell'omicidio, presa in considerazione nei primissimi momenti. In ogni caso non è definitivamente scartata.

Approfondimenti sono in corso per verificare a che ora sia avvenuta la caduta l'altro ieri sera. La 35enne è stata trovata intorno alle 21. Da verificare se si trovasse in località Fusaro in compagnia di qualcuno. Se così fosse perché non ha lanciato l'allarme? Perché si è allontanato? Può darsi che la 35enne si sia recata sul posto per un momento di relax o fosse in attesa di altre persone. La prima fase delle investigazioni porta verso il malore alla base della tragedia. La giovane donna brasiliana si sarebbe sentita male, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitata giù, compiendo un volo di sette metri che non le ha dato scampo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Baiano che procedono in stretta sinergia con il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica del capoluogo. Ieri sarebbero state ascoltate alcune persone.

I militari hanno eseguito un accurato sopralluogo sia dove è stata trovata la vittima sia nella parte alta del muro, da dove è precipitata. Sono state rilevate delle tracce di sangue che sono ora oggetto di esami specifici da parte degli esperti. Potrebbero fornire elementi utili alle investigazioni. Non viene esclusa del tutto, dunque, la pista del suicidio.

Si indaga anche sulle relazioni sociali per comprendere se avesse mostrato qualche segnale in tal senso, nei giorni scorsi. Resta il dramma di una giovane donna, che si era inserita nel contesto del Mandamento dove aveva trovato lavoro come cuoca da un po' di tempo. I residenti della zona sono sotto choc per quanto accaduto. Nelle prossime ore potrebbero essere sentite altre persone per cercare di ricostruire le ore precedenti al rinvenimento della 35enne. Tutti tasselli da mettere insieme per cercare di costruire il mosaico, al fine di avere un quadro dettagliato dell'accaduto. Gli investigatori lavorano senza sosta alla ricerca della verità.