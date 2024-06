Forse Roberta era alla ricerca di un'inquadratura particolare. Prima che precipitasse dal muretto e perdesse la vita aveva scattato delle foto dal belvedere di Quadrelle, l'antico scalone del paese in località Fusaro che collega la parte collinare di Quadrelle con il centro. Roberta Bechmann Hoffman, 35 anni, brasiliana appassionata di fotografia che svolgeva la professione di cuoca in un ristorante di Avella, amava i tramonti e i panorami. Le sue erano foto artistiche, cariche di emozioni positive. Aveva creato un frottage con frame straordinari. Immagini spettacolari che aveva subito pubblicato sul suo profilo Instagram.

Undicimila i suoi follower che ammiravano le sue opere fatte di panorami, tramonti, natura e animali. Molte di quelle venute fuori dagli scenari offerti tra il Mandamento Baianese e Monteforte Irpino. Le ultime tre scattate proprio dallo scalone di Quadrelle. E forse proprio quella passione l'ha tradita. Potrebbe essere precipitata dal muretto mentre stava scattando altre foto. Roberta era in Italia da tempo, residente a Quadrelle ma domiciliata a Monteforte. La 35enne passava gran parte del suo tempo nel vicino comune di Sirignano e, come confermato dallo stesso sindaco Simone Rozza, non viveva a Quadrelle.

Da circa un mese lavorava nelle cucine di un ristorante-pizzeria di Avella, lontano dai clienti e al lavoro da troppo poco tempo per lasciare traccia nei clienti. Roberta non era solita frequentare la parrocchia di Avella, non sembra avesse familiari in zona e al Comune di Quadrelle non erano mai arrivate segnalazioni di qualsivoglia disagio sociale o psichico. La pista principalmente seguita rimane, comunque, quella della caduta accidentale. Potrebbe essere precipitata da quell'altezza forse per scattare delle foto. Potrebbe aver avuto un malore improvviso o avrebbe perso l'equilibrio. La 35enne pare che soffrisse di epilessia. Resta ancora in piedi anche l'ipotesi di un gesto estremo, mentre appare sempre meno probabile quella dell'omicidio. Sul corpo della 35enne sono state riscontrate molteplici fratture e un trauma importante alla testa compatibili con la caduta. I carabinieri hanno ricostruito il percorso compiuto dalla donna attraverso le immagini dalle telecamere di videosorveglianza.