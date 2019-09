Lunedì 16 Settembre 2019, 20:42

Arriva il nuovo capo gabinetto alla Questura di Avellino. Si tratta del vicequestore Maria Rosaria Romano, originaria di Caserta. Sostituisce Ornella Iorio che si trasferisce alla Questura di Salerno. Il nuovo capo gabinetto è stato accolto dal questore Luigi Botte. Maria Rosaria Romano è entrata nell’amministrazione della Pubblica Sicurezza nel 2000 ed ha avuto come prima sede di servizio la Questura di Trieste, dove per due anni ha svolto l’incarico di funzionario addetto presso l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e presso l’ufficio di gabinetto, in qualità di portavoce del questore. Trasferita alla Questura di Napoli ha diretto, tra l'altro, la Sezione Minori della Squadra Mobile. Ha espletato la funzione di vicedirigente presso i commissariati di Giugliano-Villaricca e San Ferdinando di Napoli per poi assumere la direzione dei commissariati di Pompei e Posillipo.