Una ragazza cinese è stata rapinata questo pomeriggio in pieno centro ad Avellino. La vittima è stata derubata della borsetta. Nella colluttazione è finita con la testa contro un albero, provocandosi una profonda ferita. La scena è stata ripresa da alcune persone che hanno postato il video sui social network. In aiuto della giovane asiatica alcuni passanti e gli agenti della Questura di Avellino. I poliziotti della Sezione Volanti e della Squadra Mobile sono riusciti a fermare due pregiudicati napoletani che sono stati condotti in Questura.



Ultimo aggiornamento: 22:16

