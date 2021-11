Rapina in banca ad Avellino, il bandito scappa a mani vuote

Tentata rapina alla filiale del Monte dei Paschi di Siena di Avellino. In azione un malvivente solitario. Con il cappellino abbassato sulla testa e la mascherina si è presentato allo sportello dell’istituto di credito armato di pistola. Il colpo però è fallito, perché non era disponibile denaro liquido. A questo punto, il bandito ha deciso di battere in ritirata, facendo perdere le proprie tracce.

Sono intervenuti gli agenti della Questura di Avellino. La polizia sta indagando per cercare di risalire al responsabile. Acquisite le immagini della videosorveglianza.