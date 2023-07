Torna il doppio senso di marcia su via Circumvallazione nel periodo in cui saranno effettuati i lavori sulla rete fognaria di corso Umberto. Ed è caos in vista. Apre oggi un nuovo cantiere per ultimare i lavori di restyling di corso Umberto. Non mancheranno i disagi nel rifare il look all'ingresso del centro storico di Avellino dove manca, per l'appunto, il sistema fognario. È così inizia la fase finale del progetto di riqualificazione ma, con essa, viene anche ridisegnata la mappa del traffico.

Le modifiche resteranno in vigore fino al completamento dei lavori e, data l'importanza dei tratti stradali coinvolti, incideranno sulla quotidianità di chi vive e frequenta la città capoluogo. Nello specifico, la zona di corso Umberto interessata dal cantiere è quella a sud, il tratto che parte dall'incrocio con via Circumvallazione e termina all'intersezione con via Madonna de la Salette.

Il tragitto è stato completamente chiuso al traffico. Di conseguenza, i veicoli provenienti da via Nappi e diretti a sud, devono svoltare obbligatoriamente a sinistra, percorrendo piazza Castello. Invece, chi arriva da via Francesco Tedesco, come di consueto, può proseguire su via Circumvallazione. Proprio questa è la strada coinvolta dal cambiamento maggiore. Infatti, è stato ripristinato il doppio senso di circolazione sul tracciato che comincia all'intersezione con via Tedesco, costeggia il Conservatorio Cimarosa e giunge alla rotatoria di piazza Castello. Salta, quindi, la corsia riservata alla metropolitana leggera.

L'attuale dispositivo concepito dalla polizia municipale di Avellino va dunque a toccare anche i percorsi dei mezzi del trasporto pubblico. Attraverso un avviso pubblicato sul proprio sito web, l'Air ha annunciato una deviazione al tragitto della linea urbana numero uno e numero due, quelle che collegano Atripalda ad Avellino. Molto semplicemente, seguiranno le stesse disposizioni previste per gli altri veicoli, utilizzando la bretella di piazza Castello, per poi svoltare verso via Circumvallazione. Tuttavia, c'è un forte paradosso. Sempre da avviso, tali modifiche dovrebbero cominciare dalle otto di lunedì. Perciò ai cittadini, che da oggi e nei prossimi due giorni, vogliano usufruire del servizio, non è dato sapere come questo venga effettuato. Un'evidente mancanza di comprensione tra l'Azienda regionale di trasporti e il Comune di Avellino, che investe anche le sorti della metropolitana leggera.

Difatti, venuto meno il suo percorso preferenziale su via Circumvallazione, secondo logica, per la metro si aprono due scenari. Il primo, ipotizza il suo stop fino al ripristino della circolazione ordinaria. Il secondo, invece, potrebbe essere quello di una compresenza, sulla stessa carreggiata, sia della metro che degli altri veicoli. Fatto sta che fino a ieri, l'azienda guidata da Acconcia non è stata in grado di rispondere al quesito.

E, sempre ieri, i dirigenti dei vari dipartimenti si sarebbero riuniti in via straordinaria per tentare di correre ai ripari. Eppure l'ordinanza con gli aggiornamenti riguardo la circolazione è stata pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Avellino a inizio settimana, lunedì tre luglio. L'Air, che come detto ha diffuso l'avviso relativo alle linee uno e due, lo ha fatto mercoledì, il 5 luglio, rifacendosi esplicitamente proprio al documento emanato dall'ente di Palazzo di Città.

Ne consegue che in questo caso la comunicazione del Comune sia stata corretta. Allo stesso tempo, appare ancora più lampante il controsenso Air. Perché apportare modifiche alle linee solamente tre giorni dopo? Perché non dare comunicazioni riguardo la metro leggera? I cittadini che lasciano l'auto a casa attendono risposte.