CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 19 Aprile 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'uovo di Pasqua di Piazza del Popolo c'è il nuovo disciplinare della sosta in città. Ora non c'è più spazio per le modifiche. Il nuovo sistema, approvato e pubblicato ieri, entrerà in vigore subito dopo le festività religiose, molto probabilmente a partire dai primi di maggio. Questa la dead line del'ente, confermata dal comandante della Polizia Municipale, Michele Arvonio: «Entro una settimna spiega il nuovo piano tariffario sarà reso operativo con un'apposita ordinanza. Siamo pronti a partire».