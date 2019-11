Chiusi due ristoranti e un parcheggio privato ad Avellino per motivi di ordine pubblico. La decisione è stata adottata dal Comune di Avellino ed eseguita dagli agenti della polizia municipale del capoluogo irpino coordinati dal colonnello Michele Arvonio. Il provvedimento fa seguito alla nota della Prefettura nella quale si evidenzia proprio il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. E ciò a seguito di accertamenti compiuti dai carabinieri. Ai locali "It's ok", "Pomodoro" e al parcheggio interrato nell'ex Ipercoop è stata Revocata la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività. © RIPRODUZIONE RISERVATA