Giovedì 25 Luglio 2019, 12:00

Un'altra giornata convulsa e caotica. Un'altra giornata dalla quale emergono nuovi particolari di una storia che però resta confusa e piena di punti oscuri. Una storia della quale non si conosce ancora la parola fine, nonostante oggi ci sia la compilazione dei calendari e il 18 agosto ci sarà la Coppa Italia. Gianandrea De Cesare continua a tacere e a non agire mentre Angelo Antonio D'Agostino nella mattinata di ieri, sollecitato anche dai tifosi biancoverdi, è sceso in campo con una proposta economica formulata via pec. L'ex deputato ha offerto 500 mila euro e con l'accollamento dei debiti del club biancoverde, di cui non si conosce precisamente l'importo, ma nei quali sono sicuramente contenuti i costi sostenuti per l'iscrizione alla Lega Pro, pari a 350 mila euro. D'Agostino aspetterà cinque giorni per ricevere un sì o un no.