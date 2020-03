Rissa con spranghe e martelli da carpentiere nel cuore di Avellino. Il provvidenziale intervento degli agenti della Questura ha evitato il peggio. Una persona è rimasta ferita. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un 23enne, un 33enne ed un 34enne, tutti residenti nel capoluogo e con a carico precedenti penali, perché responsabili, in concorso, del reato di rissa aggravata. I fatti si sono svolti durante la scorsa notte, in prossimità di un locale del centro dove i tre, dopo aver assunto sostanza alcoliche, hanno scatenato la rissa. Sul posto i poliziotti hanno rintracciato il 34enne che presentava una vistosa ferita lacero contusa alla testa, causata da un oggetto contundente, con una copiosa perdita di sangue. Gli altri due responsabili si erano dati alla fuga verso il centro cittadino. Di lì a poco sono stati bloccati ed identificati ed a seguito di una perquisizione personale sono trovati in possesso di un bastone in legno e di una mazzetta da operaio. Per i tre è scattata la denuncia. © RIPRODUZIONE RISERVATA