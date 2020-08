Si contendono i ragazzi a colpi di calci, schiaffi, affondando le unghie sul volto delle rivali. Sono minorenni, jeans e shirt dai tagli vertiginosi, trucchi marcati, noie e spritz da smaltire sfidando le nemiche per caso.

Protagoniste della movida del week end, in libera animazione fra viale Italia e via de Conciliis, capaci di mobilitare le Forze dell'ordine (cinque le pattuglie arrivate sul posto sabato scorso) per celebrare la rissa di mezzanotte, quasi un rito iniziatico verso la maggiore età. Che non promette bene.

Tutte adolescenti le protagoniste, tra i 16 e i 17 anni. L'innesco con una discussione accesa tra giovanissimi. Un diverbio per futili motivi, sfociato in spintoni, schiaffi, avversarie trascinate i capelli. La contesa, per un ragazzino. Le Forze dell'ordine hanno evitato che la rissa degenerasse e hanno soprattutto provveduto a far sgomberare il capannello di curiosi che si era creato in zona.

Tanti i giovani attirati dalle urla e dagli schiamazzi. Potenziali focolai di altre risse. Quest'area l'altra sera era isola pedonale. Il tratto in questione è quello di viale Italia che affaccia davanti alla scuola media «Solimena» e all'istituto superiore «Amatucci». Per fortuna non si sono registrate conseguenze serie. Le protagoniste della zuffa non hanno riportato ferite e non sono scattati provvedimenti a loro carico. Ma sanzioni sono invece scattate da parte della Polizia per il mancato uso della mascherina. L'obbligo non è stato rispettato da tre persone alle quali è stata elevata la contravvenzione. Multe che si aggiungono a quelle elevate venerdì. Nella sola giornata di venerdì in città sono state identificate 120 persone. Complessivamente in tutta la provincia sono state 170. Sono stati sottoposti a controllo 50 veicoli e anche un'attività commerciale. Durante il venerdì è stata elevata una sola sanzione in città per inosservanza delle norme anti-Covid, e due nel resto del territorio provinciale per la stessa motivazione. L'episodio di sabato notte ha scatenato reazioni social. Diversi i post e i commenti di condanna su Facebook per l'atteggiamento assunto da molti giovani e per la stessa lite che ha coinvolto le ragazze di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Le forze dell'ordine hanno presidiato la città nel corso del fine settimana, con particolare attenzione proprio nella giornata di sabato e nelle zone calde. E' stato incrementato il pattugliamento delle strade cittadine, nell'ambito di un piano ad hoc predisposto dal questore Maurizio Terrazzi. Un programma di verifiche elaborato anche all'indomani del ferimento del 34enne Francesco Liotti in via Filippo Visconti e della stesa il giorno successivo a Rione Aversa. In tutto sette le pattuglie extra, in campo oltre a quelle del servizio ordinario. In azione due della Questura, due dei Carabinieri, due della Polizia Municipale e una della Guardia di Finanza. Un piano di monitoraggio che dunque è stato finalizzato alla prevenzione dei reati e ai controlli per il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del contagio da coronavirus.



La folta presenza di rappresentanti delle Forze dell'ordine nella serata di sabato ha permesso di intervenire subito lungo il tratto dell'isola pedonale di viale Italia, evitando che la situazione degenerasse. Non solo la lite sedata sul nascere, ma anche il pericolo che continuassero gli assembramenti. Ieri sera si è replicato con ulteriori verifiche fino a notte inoltrata. Il momento impone la massima attenzione da parte delle forze dell'ordine e degli amministratori. L'episodio di sabato sera si aggiunge ad un'altra zuffa sempre tra ragazzine scoppiata qualche settimana fa a pochi passi da quella zona.