Venerdì 16 Agosto 2019, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In quel ristorante tutti lavoravano in nero, ben nove addetti impiegati irregolarmente in un noto locale di Rotondi. A scoprirli i militari della Guardia di Finanza di Avellino nel corso dei controlli nel periodo di Ferragosto. Sono scattate pesanti sanzioni per la struttura e il titolare. Sempre le fiamme gialle nell’ambito del rafforzamento del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria, ha effettuato numerosi controlli nei confronti di esercizi commerciali operanti nel settore della ristorazione ed intrattenimento, scoprendo altri otto lavoratori completamente in nero.