Mercoledì 1 Maggio 2019, 15:29

Ritrovato un proiettile sul marciapiede lungo via Mancini ad Avellino. Il rinvenimento nei pressi di alcune attività commerciali e non lontano dai portoni delle abitazioni. Il proiettile è stato recuperato dagli agenti della polizia municipale del capoluogo irpino. I caschi bianchi hanno avviato le indagini. Ascoltate alcune persone per cercare di ricostruire la vicenda, tra cui l'ex sindaco Paolo Foti che abita in zona e nel 2017 fu bersaglio di minacce. Nei mesi scorsi sono stati ritrovati a poche decine di metri di distanza, nei pressi del Tribunale, cinquanta proiettili, in parte nascosti in un tombino e alcuni abbandonati sul marciapiede.