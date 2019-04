Martedì 2 Aprile 2019, 20:46

Ruba un costoso profumo, poi aggredisce le commesse. Movimentato episodio in pieno centro ad Avellino. Nel punto vendita "Idea Bellezza", di fronte al Tribunale, è entrata in azione una pregiudicata di 50anni che ha sottratto dagli scaffali la confezione. Convinta di averla fatta franca si è alltonatata velocemente, ma una commessa l'ha bloccata. Di qui la violenta reazione. Ha colpito con schiaffi e calci la ragazza. Lo stesso ha fatto con l'altra commessa giunta in aiuto. Poi si è data alla fuga. Gli agenti della Sezione Volanti della Questura sono riusciti a fermarla poco dopo in via Tagliamento. Per lei è scattata la denuncia. Per le due vittime dell'aggressione è stato necessario ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale di Avellino.