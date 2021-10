Avellino, rubano nelle auto in sosta: arrestati due napoletani

Rubano attrezzature da lavoro dalle auto parcheggiate tra Avellino e Atripalda, in manette finiscono due napoletani. Un 28enne ed un 35enne di Napoli sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Avellino. Nel giro di poche ore hanno messo a segno vari colpi su veicoli in sosta ad Avellino e Atripalda. La pattuglia della Sezione Radiomobile era impegnata in città in un normale servizio di perlustrazione, quando ha intimato l’alt a un’autovettura con a bordo due uomini. L’anomalo atteggiamento manifestato da entrambi e l’evidente presenza di alcune valigette nell’abitacolo del veicolo, hanno indotto i militari ad approfondire l’accertamento. La perquisizione dell’auto sono stati rinvenuti costosi utensili professionali (principalmente per lavori di edilizia e carpenteria), attrezzature per dj e feste, nonché alcuni attrezzi verosimilmente utilizzati per forzare l’apertura dei veicoli. I due soggetti, entrambi con a carico numerosi precedenti, sono stati tratti in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma Litto. Quanto rinvenuto, per un valore di circa 10mila euro, è già stato in massima parte restituito ai legittimi proprietari.