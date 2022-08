Avellino, rubata Fiat 500L in centro: la polizia la ritrova a Scampia

Ladri in trasferta da Napoli ad Avellino. In pieno centro, in via Circumvallazione, hanno rubato una Fiat 500L. Il proprietario, un 35enne del capoluogo irpino, ha presentato denuncia alla Questura di Avellino. La Polizia ha subito attivato tutte le procedure per recuperare il veicolo. I poliziotti hanno tempestivamente inserito i dati del veicolo nell’avanzato sistema di ricerca in dotazione (SCNTT) in modo tale da poter allarmare telefonicamente la sala operativa. In questo modo, la Fiat 500L è stata individuata a Scampia, mentre era in transito. La vettura è stata recuperata e riconsegnata al proprietario. Denuncia per la persona alla guida.

