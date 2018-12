CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 9 Dicembre 2018, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È la settimana dedicata a nuovi interrogatori e perizie sui mezzi recuperati dopo la rapina sul raccordo. Si ricostruisce, una a una, la provenienza di ogni singolo mezzo presente sulla scena del crimine. Qualcosa non ha funzionato nel meccanismo perfettamente studiato per tendere l'agguato al blindato Cosmopol. Tant'è che, se era nei piani bruciare le vetture per bloccare le forze dell'ordine, man mano che l'operazione organizzata fosse progredita; non era previsto portare via le vetture agli automobilisti in transito per darsi alla fuga. Il ritardo di pochi minuti, potrebbe aver comportato qualche passo falso nell'azione aprendo spiragli agli investigatori.Infatti fermare armi in pugno gli automobilisti comportava ulteriori rischi al commando, concentrato a prendere quanto più rapidamente possibile il denaro (prima che lo spumablock si solidificasse) dal blindato.Ma la presenza inattesa del carabiniere allo svincolo di Serino che ha fronteggiato i malviventi, e sopratutto l'arrivo da Atripada dei due agenti della Polstrada che hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con i malviventi, hanno reso più difficile di quanto era preventivato la fuga del commando.L'accento di alcuni uomini del commando conferma che tra gli uomini a caccia degli 8 milioni sul blindato Cosmopol, ci sono pugliesi. Lo hanno detto sia le guardie giurate finite nella rete dei malviventi scatenatisi martedì scorso, lo confermano alcune delle persone a cui è stata sottratta la vettura.Ma la fuga di una parte della banda verso l'Agro Nocerino è attestata da più elementi raccolti d agli investigatori come le riprese video già in via di analisi.