Mercoledì 5 Dicembre 2018, 07:00

Inviato a SerinoUna ruspa, nascosta in un furgone, che entra in azione per sfondare il blindato, la schiuma della cassaforte che protegge in un guscio il bottino. Ee poi centinaia di colpi di kalashnikov esplosi mentre le auto in transito venivano speronate. Una quindicina di malviventi, probabilmente pugliesi, in azione sul raccordo Avellino-Salerno vedono sfumare il colpo da otto milioni, ma un paio di milioni riescono a portarli via.Sono i carabinieri e la polstrada a contribuire al fallimento dell'operazione che era stata studiata nei minimi dettagli. I due furgoni portavalori arrivavano dalla Banca d'Italia di Salerno ed erano diretti al caveau della Cosmopol a Pianodardine di Avellino: da oggi sono in distribuzione le pensioni. Una vettura dell'Arma con a bordo un detenuto e due militari, stava transitando mentre i malviventi distruggevano la blindatura del portavalori, poco oltre l'ingresso di Serino del raccordo, in direzione Avellino. Le cinque guardie giurate di scorta prima hanno resistito rifugiandosi all'interno del mezzo, quindi sono state costrette a scendere e i ladri le hanno messe faccia a terra tendendoli sotto tiro.