Mercoledì 28 Agosto 2019, 13:30

Un cane di razza beagle, Rudy, è stato ritrovato da una pattuglia della sottosezione polizia stradale di Avellino Ovest mentre vagava lungo la corsia di emergenza dell'Autostrada A16, nei pressi del Comune di Avellino.L'intervento della pattuglia ha evitato possibili situazioni di pericolo per l'animale dato il traffico veicolare intensivo. Dopo le prime cure da parte degli agenti intervenuti, il cane è stato dato in affidamento a una struttura specializzata in attesa delle necessarie verifiche. Nonostante si potesse ipotizzare l'ennesimo caso di abbandono, i successivi accertamenti hanno permesso di rintracciare e riconsegnare il cagnolino alla legittima proprietaria.