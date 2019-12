Le assunzioni, finalmente. Per il momento programmate. Poi, gradualmente entro la fine del prossimo anno, concretizzate. Saranno 141 i nuovi innesti all'Azienda ospedaliera «Moscati» (tra i quali 28 medici e 35 infermieri) con la più che probabile stabilizzazione di 50 precari (grazie all'emendamento alla Manovra del ministro della Salute Roberto Speranza che ha prorogato fino al 2022 i termini per l'applicazione della legge Madia). Nel giorno della Vigilia di Natale, il direttore generale Renato Pizzuti approva il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021. E sulle assunzioni rilancia: «Nel corso del 2020 dice il manager oltre all'attivazione delle procedure per l'assunzione del personale indicate nel Piano del fabbisogno, si procederà anche alla graduale sostituzione dei dipendenti cessati nel 2019». Insomma, la svolta, tanto attesa dopo 10 anni di blocco del turn over, potrebbe essere davvero vicina. Salvo intoppi burocratici, concorsi deserti o vincitori che scelgono altre sedi. Com'è successo recentemente nella selezione per i medici del Pronto soccorso, rivelatasi un flop. Infatti, su 13 concorrenti in graduatoria, solo 3 hanno scelto Contrada Amoretta. Tutti avevano contemporaneamente presentato domanda in altre strutture sanitarie della Campania e in dieci hanno preferito firmare altrove.



Preoccupati per l'imminente arrivo del picco influenzale, con conseguente aumento degli accessi, i rappresenti sindacali del Nursind hanno scritto al direttore generale per segnalare la situazione. Finora gli interventi organizzativi, pure questi promessi da Pizzuti dopo il blocco di fine novembre (con il Pronto soccorso talmente congestionato da non ricevere più le ambulanze del 118 per mezza giornata), non ci sono stati e tra un paio di settimane la situazione potrebbe precipitare. Non mancano solo medici, in Pronto soccorso c'è carenza di infermieri, di Operatori socio sanitari (Oss), ma anche di barelle e più di tutto manca un piano per gestire l'iperafflusso: con queste premesse, a gennaio, il caos è assicurato. Attualmente in Pronto soccorso ci sono soltanto 27 infermieri (di cui soltanto 25 turnisti sulle 24 ore), 10 Oss (due in meno rispetto all'anno precedente), mentre per quanto riguarda i dirigenti medici tra Pronto soccorso e Medicina d'urgenza ce ne sono in dotazione appena 14. Eppure secondo quanto stabilito dalla Regione per un Dea di secondo livello, quale è il «Moscati» di Avellino, servirebbe una dotazione minima di almeno 30 infermieri e 15 medici solo per il Pronto soccorso. Stando al Piano di fabbisogno i problemi dovrebbero essere risolti. La misura rappresenta un aggiornamento al programma di rafforzamento del personale già avallato lo scorso anno e rientra nel programma di incremento del personale: a fronte dei 1566 dipendenti in forza al 31 dicembre 2018, il «Moscati» ha stabilito di assumere 121 unità (di cui 26 dirigenti medici, 2 dirigenti sanitari, 26 nell'area sanitaria) con decorrenza 2019 e nel 2020 altri 20 (di cui 2 dirigenti medici e 2 dirigenti sanitari, con 9 dell'area sanitaria), per un totale, appunto, di 141. Mentre sono in corso di svolgimento diversi concorsi (4 posti per dirigente medico e 3 amministrativi sono stati appena banditi), si punta all'immissione in ruolo di tutti i 141 posti entro l'anno prossimo. L'operazione dovrà essere autorizzata dalla Regione Campania, ma non dovrebbero esserci problemi in quanto rientra nei parametri di incremento della spesa fissati dalla legge 191 del 2009. Si diceva dei precari e della possibilità di stabilizzarli. Tra Avellino e il plesso «Landolfi» di Solofra (annesso all'Azienda da ottobre 2018), sono una cinquantina i lavoratori atipici. Per loro una nuova chance per avere un contratto a tempo indeterminato arriva con il provvedimento ministeriale che, attraverso la legge di Stabilità, ha ridefinito l'integrazione dei precari negli organici ospedalieri. Quindi, utilizzando i commi 1 e 2 dell'articolo 20 della legge Madia, destinati a essere applicata fino al 31 dicembre 2022, la legge di Bilancio ha recepito l'emendamento del ministro Speranza stabilendo la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale con una anzianità maturata alla data del 31 dicembre 2019 di «almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso». © RIPRODUZIONE RISERVATA