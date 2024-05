Tentano l'assalto ad una gioielleria ma sono costretti alla fuga. Parte un inseguimento: i ladri riescono a far perdere le proprie tracce lanciando sull'asfalto chiodi a tre punte che bloccano la gazzella dei carabinieri. Notte movimentata a Scampitella, lungo via città di Contra, in pieno centro cittadino.

Un commando di cinque persone, armate e con il volto travisato, si ferma nei pressi di una gioielleria, a pochi metri dalla piazza principale del paese. Dopo aver tranciato e divelto la saracinesca, i ladri tentano di sfondare le vetrine blindate dell'esercizio commerciale. I colpi inferti fanno scattare il sistema di allarme, proprio mentre sul posto sono in arrivo i carabinieri della compagnia di Ariano, già allertati da un cittadino residente nella zona. Messi alle strette, i malviventi sono costretti ad una precipitosa fuga a bordo di un Suv. Un movimento che non passa inosservato alla prima gazzella dei carabinieri che arriva sul posto: ne nasce un inseguimento che non sortisce gli esiti sperati.

Il commando lancia una serie di chiodi a tre punte sul manto stradale: l'auto dei carabinieri fora uno pneumatico ed è costretta a fermarsi. I ladri riescono a far perdere le proprie tracce. Sul posto, i carabinieri effettuano tutti i rilievi del caso. Passano al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza per provare a risalire agli autori del tentato colpo.

Le indagini non tralasciano alcuna pista ma l'attenzione principale resta incentrata sulla malavita pugliese.

Scampitella è paese di confine con la provincia di Foggia e le numerose interpoderali consentono più vie di fuga. Già in passato sono stati diversi i colpi messi a segno soprattutto nei confronti della filiale della Banca popolare di Novara, poi chiusa, allocata nei pressi della gioielleria presa di mira in questa occasione.