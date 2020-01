Un centauro di 34 anni è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Moscati” di Avellino dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto lungo via Morelli e Silvati nel capoluogo irpino. Il mezzo a due ruote condotto dal 34enne si è scontrato con una vettura. L’impatto è stato violento. Sono subito intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito nel nosocomio cittadino. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I caschi bianchi guidati dal colonnello Michele Arvonio hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA