Scuole chiuse oggi in città. Lo ha stabilito il sindaco Gianluca Festa, che ieri pomeriggio ha firmato l'ordinanza.

«Nel pomeriggio spiega Festa ho avviato una verifica sugli edifici scolastici comunali, che ritengo debba continuare e riguardare anche quelli di competenza della Provincia. La sicurezza dei nostri figli è una priorità assoluta. Per questo ho deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado della città».

Ieri l'amministrazione ha eseguito una serie di controlli sugli immobili che ospitano gli istituti, dopo una mattina di apprensione e di fibrillazioni nel capoluogo e nel resto dell'Irpinia. Le scosse di terremoto registrate dai sismografi dell'Ingv nel territorio dei comuni di San Leucio del Sannio e di Ceppaloni, nella vicina provincia di Benevento, sono state avvertite anche ad Avellino. In tutte le scuole di ogni ordine e grado scattato il piano di evacuazione. Gli studenti sono stati accompagnati dal personale docente e non docente nei punti di raccolta all'esterno degli edifici. Poi è scattata la corsa dei genitori a recuperare i propri figli.



Una situazione che si è venuta a determinare quando c'è stata la scossa più forte, quella delle 11,36 con magnitudo 3.9. Pochi secondi, ma che hanno scatenato il panico. Anche negli uffici pubblici. Personale e utenti hanno lasciato in fretta e furia il Tribunale. Alcuni dipendenti della Provincia, autorizzati dal direttore generale, hanno deciso temporaneamente di portarsi all'esterno di Palazzo Caracciolo. Tante le persone che hanno scelto di scendere in strada, favorite peraltro dalla bella giornata, per cercare di tranquillizzarsi. Affollata come nelle migliori giornate estive piazza Libertà.



Non è mancato chi s'è trovato con oggetti finiti a terra a causa delle spallate del terremoto di ieri mattina. Nessun danno, dunque, se non per qualche vaso rotto. Il caos all'esterno delle scuole, invece, ha rischiato di creare problemi e incidenti. Giustamente preoccupati, c'è stato l'assalto ai plessi delle primarie e dell'infanzia da parte di genitori e nonni per far uscire in anticipo figli e nipoti. Clacson, vetture in coda e nervi tesi, anche per il fatto di dover attendere il proprio turno per recuperare zaini e per firmare la documentazione necessaria. In un'ora tutto è tornato alla normalità. In classe è rimasta una buona fetta degli allievi delle superiori.

Passata la paura, i ragazzi sono rientrati in classe per proseguire le lezioni, tra il divertimento per lo scampato pericolo dell'interrogazione e la paura per il rischio di una nuova scossa. «Nessuna scuola ha mandato via i ragazzi precisa l'assessore all'Istruzione del Comune, Giuseppe Giacobbe, che è anche vice del provveditore agli Studi, Rosa Grano I plessi hanno attivato come da prassi i piani di evacuazione. Sono stati poi i genitori a ritirare i propri figli».



L'allarme ha ingolfato i social network. Da impazzimento i gruppi whatsapp delle mamme. Le istituzioni si sono messe subito all'opera. Il prefetto Paola Spena ha seguito in prima persona l'evolversi della situazione. La responsabile della Protezione civile di Palazzo di Governo, il viceprefetto Ines Giannini, sin dalla mattinata di ieri ha inviato al Comune di Avellino e ai municipi dei centri che si trovano nel raggio di venti chilometri dall'epicentro una comunicazione per attivare tutte le verifiche opportune. In Prefettura ha fatto tappa anche il sindaco Festa per avere un confronto. L'amministrazione di piazza del Popolo ha messo in campo una task force per un monitoraggio sugli stabili che ospitano le scuole.

Con i tecnici dell'ente, all'opera lo stesso primo cittadino e l'assessore Giacobbe. I caschi rossi, comunque, sono in allerta per fornire il massimo supporto alle istituzioni e ai privati che dovessero chiedere il loro aiuto. Nessun problema segnalato al le strutture sanitarie cittadine, dove le attività programmate si sono svolti regolarmente senza alcun intoppo.

