Casa del piacere scoperta ad Avellino. Tre donne cinesi, tutte over 50, sono state denunciate. Gli accertamenti svolti dai carabinieri sono partiti monitorando alcuni siti internet, spesso utilizzati come bacheche di annunci a sfondo sessuale, su cui le donne dedite all’attività di meretricio pubblicizzano le loro prestazioni ai potenziali clienti in cerca di avventure, con il numero da contattare per concordare gli appuntamenti durante i quali consumare rapporti sessuali a pagamento. I militari hanno poi individuato la casa per il via vai di uomini. Poi il blitz. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro, oggetti erotici e contraccettivi nonché la somma di 250 euro, probabile provento del meretricio. Ultimo aggiornamento: 22:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA