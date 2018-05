Venerdì 4 Maggio 2018, 14:16 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 14:21

Scoperta droga in un istituto scolastico di Avellino. Il blitz è stato compiuto dagli agenti della Sezione Volanti della Questura, dopo la segnalazione della dirigente. All'interno del bagno, nascoste in una intercapedine ricavata dai battiscopa, i poliziotti hanno scoperto bustine in cellophane contenenti singole dosi di marijuana, un pacchetto di sigarette vuoto con all’interno una stecchetta di hashish pronta per essere confezionata in singole dosi e spacciata. I possessori della sostanza stupefacente al momento non sono stati identificati, ma sono stati subito avviati specifici accertamenti per risalire ai responsabili dell’attività di spaccio all’interno del plesso.