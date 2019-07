Martedì 30 Luglio 2019, 21:13 - Ultimo aggiornamento: 31 Luglio, 07:08

Un autolavaggio fuorilegge è stato scoperto dalla polizia municipale alla periferia di Avellino. I caschi bianchi hanno individuato l'attività in via Pianodardine, nel corso di una serie di controlli mirati. L'autolavaggio a mano funzionava in assenza di qualsiasi titolo (amministrativo, sanitario e ambientale). Numerose le violazioni che sono state riscontrate. Tra cui, l'omesso adempimento dell’autorizzazione per gli scarichi di acque reflue industriali provenienti dal ciclo di lavorazione e l'omessa documentazione tecnica di perfetta tenuta stagna della vasca delle acque di lavaggio, con il rischio di inquinare la falda acquifera. Il proprietario è stato denunciato.