CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 10 Maggio 2019, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi pensava che le opere di messa in sicurezza e di eliminazione del rischio di sfondellamento dei solai incriminati della scuola media Enrico Cocchia, effettuate dal Comune, avessero messo la parola fine sul caso, probabilmente, dovrà ricredersi. La Procura di Avellino, infatti, ha chiuso l'attività investigativa, recapitando ai sei indagati l'atto di conclusione delle indagini preliminari e l'azione giudiziaria non sembra essere finita qua. Formalmente, ai diretti interessati, l'avviso è arrivato già da un po' di tempo ma ieri, la liquidazione dei compensi ai consulenti del pm e il decorso dei termini entro i quali gli indagati potevano chiedere di essere sentiti, ha portato al deposito della documentazione in Tribunale e, quindi, agli avvocati della difesa ad ipotizzare il prossimo passo degli inquirenti. Che, in base ad alcune considerazioni procedurali, potrebbe essere proprio la richiesta di rinvio a giudizio. Intanto, gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sugli standard di sicurezza della scuola di via Tuoro Capuccini restano i sei per i quali due anni e mezzo fa furono contestate, a vario titolo, diverse ipotesi di reato: dall'omissione di lavori pubblici e di atti d'ufficio al falso in atto pubblico.