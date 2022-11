Avellino, scuola elementare in fiamme: colpa di un frigorifero difettoso

Nella tarda serata di ieri le fiamme hanno avvolto una scuola elementare di Sperone, in provincia di Avellino. Pronti gli interventi dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare l'incendio, circoscrivendo l'incendio ed evitando che si propagasse all'intero plesso.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto: le fiamme si sono sviluppate all'interno del locale utilizzato dai collaboratori scolastici dell'istituto «Don Ennio Pulcrano», in via Sant'Elia. A provocarle sarebbe stato un corto circuito originato da un frigorifero difettoso.