Domenica 15 Settembre 2019, 15:49

Domani riaprono le scuole ad Avellino e nei comuni dell'hinterland dopo lo stop di sabato alle lezioni in seguito all'incendio della fabbrica ICS di Pianodardine. La decisione è stata assunta nel corso del vertice in prefettura.«Il timore fino ad oggi era relativo alla eventuale presenza di sostanze nocive nell’aria ma i dati sono tranquillizzanti in quanto, dai rilievi effettuati, non sono stati rilevati inquinanti pericolosi», fa sapere il sindaco del capoluogo irpino, Gianluca Festa, in una nota. Si ritorna dunque alla normalità dopo giorni di paura.